Події

07:44 15.02.2022

СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

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СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Харківській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання у Харківській області.

"Тренування відбуватимуться до початку березня на всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах. Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп", - повідомляється на офіційній сторінці УСБУ у Харківській області в Facebook.

У спецслужбі зазначають, що навчання пройде в умовах максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

"Всі дії проходитимуть у рамках чинного законодавства та з дотриманням прав і свобод людини", - обіцяють у спецслужбі.

СБУ також просить повідомляти будь-яким зручним способом, якщо в поле зору потрапили люди, які виявляють необґрунтований інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади та управління, та використовують при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

 

 

 

Теги: #сбу #навчання #харків
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