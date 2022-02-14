Події

16:49 14.02.2022

Шольц: Зеленський запевнив, що Україна надасть проєкти законів про особливий статус ОРДЛО та місцеві вибори для дискусії

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Шольц: Зеленський запевнив, що Україна надасть проєкти законів про особливий статус ОРДЛО та місцеві вибори для дискусії

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна надасть проєкти законів про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей та місцеві вибори для дискусії, повідомив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц.

"Президент мене запевнив у тому, що Україна надасть проєкти законів про особливий статус та місцеві вибори для дискусії", - сказав Шольц на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у понеділок.

Теги: #ордло #шольц
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