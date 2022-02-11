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17:48 11.02.2022

Вирішення питання щодо визнання кваліфікації молоді з окупованих територій поки що немає - Шкарлет

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Вирішення питання щодо визнання кваліфікації молоді з окупованих територій поки що немає - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет наразі не бачить вирішення питання щодо спрощення атестації для визнання кваліфікацій і результатів навчання молоді у вишах на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Криму та Донбасу.

"Суспільством обговорюються пропозиції Міністерства реінтеграції ТОТ щодо проходження атестації та визнання кваліфікацій за результатами навчання у ЗВО, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Після окупації територій України у 2014 році дипломи про вищу освіту закладів освіти, що залишилися на непідконтрольних територіях, не визнаються", - написав Шкарлет у Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що оскільки реінтеграція жителів із непідконтрольних територій, зокрема молоді, – ключове завдання держави, для цього робиться все можливе, зокрема спрощено вступ до вишів України, надано право всім охочим здобувати безоплатну вищу освіту за окремою квотою, проживати у гуртожитках на пільгових умовах, отримувати соціальну стипендію.

"3 лютого 2022 року під головуванням віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулося засідання робочої групи щодо розробки законопроєкту, спрямованого на відновлення механізму проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання особами, які здобули вищу освіту на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також запровадження такого механізму для тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей", - нагадав міністр.

З огляду на це він наголосив, що визнавати документи так званих навчальних закладів із тимчасово окупованих територій є неприпустимим.

"Нагадаю, що процедура проходження атестації для тих, хто завершив здобуття вищої освіти на території окупованого Криму існує з 2016 року, але в листопаді 2021 року набули чинності зміни до закону, якими заборонено проводити атестацію для осіб, що почали здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території Криму після 20 лютого 2014 року", - зазначив він.

Водночас Міністерство реінтеграції запропонувало поширити використання цього механізму атестації для тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Важливо звернути увагу на той факт, що, з точки зору освіти, є різниця між тимчасово окупованою територією Криму та ТОТ Донецької та Луганської областей і неприпустимо ставити під сумнів цінність українського диплома, створюючи можливість його отримання без навчання у законно визнаному освітньому середовищі", - заявив міністр.

На його думку, питання визнання результатів навчання та компетентностей у сфері вищої освіти жителів тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей за певним переліком спеціальностей може вирішуватися по-іншому – шляхом зарахування до університетів, які підтвердили свою патріотичну позицію та які з 2014 року розташовуються на підконтрольній території.

"Узгодженого рішення наразі не існує, тому важливо напрацювати алгоритм, який буде державницьким, прозорим, легітимним і не матиме жодних підводних течій. Ми всі разом мусимо працювати на розвиток України і захищати переваги державної освіти", - заявив Шкарлет.

Як повідомлялося, віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала Міносвіти сприяти спрощенню атестації для визнання кваліфікацій та результатів навчання молоді із Криму та Донбасу.

Теги: #атестація #ордло #шкарлет
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