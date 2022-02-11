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15:49 11.02.2022

Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Порошенку у вигляді особистих зобов'язань у "вугільній справі"

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Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Порошенку у вигляді особистих зобов'язань у "вугільній справі"

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань п'ятому президентові України, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку у "вугільній справі".

Таку ухвалу винесла у п'ятницю колегія суддів апеляційного суду, розглянувши апеляції прокуратури та захисту на рішення про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду.

"Ухвалу Печерського районного суду... про застосування до Порошенка... запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань... до 19 березня залишити без змін", - йдеться в ухвалі колегії суддів.

У такий спосіб апеляційні скарги залишено без задоволення.

"Прошу не аплодувати… це не перемога… але точно не поразка… Вони розпочали тактику затягування", - сказав Порошенко після оголошення ухвали суду.

Раніше Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань Порошенку у зв'язку з тим, що до суду не надійшли матеріали кримінальної справи.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Теги: #порошенко #апеляція
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