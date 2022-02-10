У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

Співробітники Служби безпеки України проводять у Кривому Розі (Дніпропетровська область) спеціальні навчання, наближені до реальних умов, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в СБУ.

"Сьогодні у Кривому Розі відбуваються спеціальні навчання, максимально наближені до реальних умов. Про всі деталі СБУ поінформує додатково", - зазначили в пресслужбі відомства, коментуючи інформацію про нібито виявлення та ліквідацію вибухівки біля будівлі міської ради Кривого Рогу.

Як повідомив місцевий портал новин "Свої. Кривий Ріг", годиною раніше з'явилася інформація, що в мерії міста може бути бомба, після чого почали евакуювати її працівників. Інформація ґрунтувалася на тому, що на адресу в. о. мера Юрія Вілкула кур'єр "Нової пошти" нібито приніс посилку з Білорусі з невідомим вмістом. Співробітники муніципальної гвардії винесли коробку надвір, після чого на місце прибули працівники СБУ, поліцейські, патрульні, вибухотехніки, пожежники, медики. Посилку було підірвано на попередньо оточеній відкритій ділянці неподалік мерії, вибухівки виявлено не було.