У ДСНС попереджають українців про підвищення рівня води в річках басейну Західного Бугу

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про поступове підвищення рівня води в річках басейну Західного Бугу у Львівській і Волинській областях.

"За даними Укргідрометцентру, 9-12 лютого у зв'язку з відлигою та опадами на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується поступове підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнем (який спостерігався – ІФ) о 8:00 8 лютого", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що подекуди також можливий початковий вихід води на заплаву р. Західний Буг - Кам'янка-Бузька, у зв'язку з чим у прибережних районах оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.