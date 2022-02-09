Події

09:29 09.02.2022

У ДСНС попереджають українців про підвищення рівня води в річках басейну Західного Бугу

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У ДСНС попереджають українців про підвищення рівня води в річках басейну Західного Бугу

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про поступове підвищення рівня води в річках басейну Західного Бугу у Львівській і Волинській областях.

"За даними Укргідрометцентру, 9-12 лютого у зв'язку з відлигою та опадами на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується поступове підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнем (який спостерігався – ІФ) о 8:00 8 лютого", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що подекуди також можливий початковий вихід води на заплаву р. Західний Буг - Кам'янка-Бузька, у зв'язку з чим у прибережних районах оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Теги: #попередження #річка #підйом
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