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19:43 07.02.2022

Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

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Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що поінформував міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я поінформував Анналену про те, що Україна має свої "червоні лінії", і ми від них ніколи за жодних обставин не відступимося. Серед цих "червоних ліній" перше - ми не підемо на жодні поступки щодо територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Друге - ми не підемо на прямий діалог із так званими "Донецькими та Луганськими народними республіками". Це не передбачено Мінськими домовленостями", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві в понеділок.

Він звернув увагу на те, що спроби встановити такий діалог - це виключно інтерес РФ, щоб позбавитися статусу сторони конфлікту і перетворити себе на посередника.

"Третє - я наголосив, що український народ завжди буде єдиним джерелом рішень щодо зовнішньої політики нашої держави, її напрямів, і ніхто не зможе нам ніколи нав'язати, куди рухатися і що у зовнішній політиці робити", - додав Кулеба.

Він наголосив, що не хоче цим сказати, що голова МЗС Німеччини говорила йому на переговорах щось протилежне, а він її переконував.

"Зараз в Україні дуже популярне питання, чи примушують іноземні гості українську владу до якихось поступок. Я абсолютно відповідально заявляю, що ні сьогодні під час зустрічі, ні перед цим Анналена не примушувала мене до жодних поступок у питанні врегулювання конфлікту. Це був дійсно обмін думками між друзями та партнерами, які прагнуть одного - врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами", - розповів міністр.

Також Кулеба зазначив, що в Україні очікують на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб скоординувати позиції на найвищому рівні.

"Ми з нетерпінням чекатимемо на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца для того, щоб скоординувати позиції на найвищому рівні між президентом Володимиром Зеленським і канцлером Шольцем", - додав він.

Теги: #донбас #врегулювання #червоні_лінії
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