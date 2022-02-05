Події

16:31 05.02.2022

Учасники маршу єдності пройшли центральною вулицею Харкова та проводять віче

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Учасники маршу єдності пройшли центральною вулицею Харкова та проводять віче

Марш єдності, ініційований Штабом оборони Харківщини та кількома десятками громадських організацій, пройшов вул. Сумською від пл.Конституції до пл. Свободи, де зараз його учасники проводять віче.

"Хочу подякувати кожному з вас... Ми зібралися і показали, що Харків - це Україна, ми показали це всьому світу. Нас хочуть заспокоїти, хочуть, щоб ми сиділи вдома. Але у нас одна відповідь: ми не панікуємо, ми готуємося", - сказав, звертаючись до присутніх один із співорганізаторів маршу Костянтин Немічов.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, Учасники маршу пройшли Сумською, скандуючи "Харків - це Україна!", "Україна понад усе!", "Схід і захід разом!" та інші патріотичні гасла, а також антипутінські нецензурні кричалки. На чолі колони їхала машина зі звукопідсилювальною технікою, що забезпечувала музичний супровід (пісні у виконанні українських гуртів), і йшли організатори акції з великим банером "Харків - це Україна!". Учасники маршу прислухалися до прохань організаторів і утрималися від використання партійної символіки. У них були тільки прапори України, зокрема і гігантський (завдовжки 100 метрів). Незважаючи на попередження СБУ і Нацполіції про можливі провокації і ризик терактів, частина людей прийшла з маленькими дітьми. Багато учасників ходи були без масок.

Перед колоною і позаду неї йшли правоохоронці і їхали поліцейські машини і автобуси. Силовики також стояли вздовж маршруту руху маршу єдності.

Як повідомлялося, 1 лютого Немічов заявив про те, що Штаб оборони Харківщини планує проводити навчання людей, готових брати участь в спротиві російській агресії, медичне навчання, а також низку вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу. Зокрема, на 5 лютого був запланований Марш єдності на вул. Сумськів від пл. Конституції до намету "Все для перемоги" на пл. Свободи. Організатори позиціонували акцію як неполітичну, без партійних прапорів і очікували, що в ній візьмуть участь не менше 5 тисяч осіб.

2 лютого Харківська міська комісія з ТЕБ і НС рекомендувала громадській організації "МОЛОДЬ ХАРКІВ" відмовитися від проведення маршу єдності на вул.Сумській (від пл. Конституції до пл. Свободи), посилаючись на можливі ризики терористичних загроз і зростання захворюваності на COVID-19, що спостерігається в останні дні в місті.

3 лютого. КТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення за заявкою іншої громадської організації - "ЗОО СВІТ. ХАРКІВ".

Обидві організації відмовилися прислухатися до рекомендацій комісії, і юридичний департамент міськради подав до суду адміністративні позови з вимогою заборонити проведення Маршу єдності. Суд відмовив у задоволенні цих позовів.

Теги: #харків #марш_єдності
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