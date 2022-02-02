Події

13:42 02.02.2022

Потік іноземних туристів до Іспанії у грудні злетів на 355%

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Потік іноземних туристів до Іспанії у грудні злетів на 355%

Кількість іноземних туристів, які відвідали Іспанію в грудні 2021 року, підскочила на 355% у річному вираженні й становить 2,95 млн осіб, свідчать дані Національного інституту статистики.

Найчастіше країну відвідували громадяни Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Нідерландів. Найпопулярнішим в іноземців регіоном Іспанії стали Канарські острови, до трійки лідерів також увійшли Каталонія та Валенсія.

У 2021 році загалом турпотік зріс на 64,4% проти попереднього року і становив 31,1 млн осіб. Незважаючи на зростання, кількість іноземних туристів була у 2,5 разу нижчою, ніж зафіксовані у доковідному 2019 році 83,5 млн осіб.

Влада Іспанії очікує, що цього року кількість іноземців, які відвідають країну, відновиться до двох третин від показника 2019 року.

Теги: #туристи #іспанія
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