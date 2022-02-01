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18:13 01.02.2022

Підстав для того, щоб країни знімали всі обмеження в рамках COVID-19 одразу, поки що немає - ВООЗ

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Підстав для того, щоб країни знімали всі обмеження в рамках COVID-19 одразу, поки що немає - ВООЗ

Фахівці ВООЗ вважають, що ще рано знімати всі обмеження для стримування COVID-19 одразу і закликали до обережності, заявила технічний керівник ВООЗ з проблеми COVID-19 Марія Ван Керкхове.

"Ми закликаємо до обережності, оскільки більшість країн не пройшли пік "омікрона". У більшості країн показник вакцинації низький, зокрема і серед дуже вразливих частин населення. Тому зараз не час для зняття всіх обмежень одразу", - сказала вона, виступаючи на брифінгу ВООЗ у вівторок.

Раніше у вівторок Данія скасувала всі обмеження проти COVID-19, вона стала першою країною в Євросоюзі, яка скасувала всі заходи, що діяли раніше.

Крім того, в Англії минулого тижня були значно ослаблені заходи з боротьби із COVID-19. Скасували обов'язкове носіння масок і covid-перепустки.

За даними ВООЗ, за минулий тиждень по всьому світу зареєстровано 22 млн випадків зараження COVID-19.

Теги: #коронавірус #вооз
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