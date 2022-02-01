Події

13:52 01.02.2022

У Харкові 5 лютого пройде Марш єдності

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У Харкові 5 лютого пройде Марш єдності

У суботу, 5 лютого, у Харкові пройде Марш єдності, повідомив голова штабу оборони Харківщини, голова громадської ради при ОДА Костянтин Немічев.

"Марш - не політичний. Дозволено лише прапори України... Це Марш єдності. Усі харків'яни, які мають український паспорт, мають узяти прапор України та вийти на пл. Конституції о 14:00 5 лютого. Ми плануємо, що буде дуже багато людей. Ми маємо вийти і показати, що Харків - це Україна", - сказав Немічев на пресконференції у вівторок.

За його словами, організатори Маршу запросили взяти у ньому участь також керівників міста та області, проте відповідей наразі не отримали. Марш пройде вул. Сумською від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл. Свободи. Організатори очікують, що в акції візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.

Немічев повідомив також, що крім вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу, штаб оборони Харківщини планує проводити навчання людей, які готові брати участь у спротиві російській агресії, а також медичне навчання.

Теги: #марш_єдності #харків
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