Події

18:51 31.01.2022

Проїзд першою платною дорогою коштуватиме приблизно 8 євроцентів за км - "Укравтодор"

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Проїзд першою платною дорогою коштуватиме приблизно 8 євроцентів за км - "Укравтодор"

 Проїзд першою платною дорогою в Україні Краковець - Львів - Броди - Рівне коштуватиме приблизно 8 євроцентів за кілометр (приблизно 2,6 грн), повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в інтерв'ю "Forbes Україна".

"Орієнтовно вона коштуватиме приблизно 8 євроцентів за кілометр. Але ця дорога матиме альтернативну безкоштовну дорогу", - наголосив він.

За його словами, це буде дорога першої категорії завдовжки маже 280 км.

Техніко-економічне обґрунтування проєкту виконала компанія "Автомагістраль-Південь".

"Сподіваємося, що законопроєкт буде ухвалено у 2022 році. Після цього буде оголошено конкурс на вибір концесіонера і старт будівництва вже цього року", - сказав Івко.

Як повідомлялося, "Укравтодор" та компанія "Автомагістраль-Південь" у березні 2021 року підписали меморандум щодо підготовки пропозиції про державно-приватне партнерство (ДПП) у рамках проєкту будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець - Броди - Рівне (за винятком ділянки Північного обходу Львова).

Теги: #укравтодор #платные_дороги
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