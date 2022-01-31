Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Пісків та Світлодарська, де постраждав мирний житель

Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку понеділка, українські військові не постраждали, поранення дістала цивільна особа, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Із початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. У напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий житель", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Чоловіка доправили до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці також обстріляли позиції українських захисників із підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил через дії ворога немає.