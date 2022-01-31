Знайшлися рибалки, що зникли в Азовському морі
Знайшлися рибалки, які зникли в Азовському морі, найближчим часом їх оглянуть у лікарні, повідомив постійний представник глави держави в Криму Антон Кориневич.
"Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині. Найближчим часом їх оглянуть в лікарні", - написав Кориневич у Facebook у неділю.
Він зазначив, що за отриманою інформацією, у катера заглух двигун і він дрейфував у морі. Зараз рибалки перебувають у лікарні.
Також Кориневич повідомив, що катер представники ФСБ РФ не затримували, підходів інших плавзасобів до нього не було.