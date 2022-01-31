Події

06:56 31.01.2022

Знайшлися рибалки, що зникли в Азовському морі

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Знайшлися рибалки, що зникли в Азовському морі

Знайшлися рибалки, які зникли в Азовському морі, найближчим часом їх оглянуть у лікарні, повідомив постійний представник глави держави в Криму Антон Кориневич.

"Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині. Найближчим часом їх оглянуть в лікарні", - написав Кориневич у Facebook у неділю.

Він зазначив, що за отриманою інформацією, у катера заглух двигун і він дрейфував у морі. Зараз рибалки перебувають у лікарні.

Також Кориневич повідомив, що катер представники ФСБ РФ не затримували, підходів інших плавзасобів до нього не було.

 

 

 

Теги: #азовське #рибалки #кориневич
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