Знайшлися рибалки, що зникли в Азовському морі

Знайшлися рибалки, які зникли в Азовському морі, найближчим часом їх оглянуть у лікарні, повідомив постійний представник глави держави в Криму Антон Кориневич.

"Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині. Найближчим часом їх оглянуть в лікарні", - написав Кориневич у Facebook у неділю.

Він зазначив, що за отриманою інформацією, у катера заглух двигун і він дрейфував у морі. Зараз рибалки перебувають у лікарні.

Також Кориневич повідомив, що катер представники ФСБ РФ не затримували, підходів інших плавзасобів до нього не було.