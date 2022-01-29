Угорщина не має наміру розміщувати у себе додаткові сили НАТО

Угорщина вважає недоцільним у нинішній ситуації розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО, заявив у суботу в ефірі радіостанції "Інфорадіо" міністр оборони країни Тібор Бенке.

За його словами, ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО.

Міністр також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.