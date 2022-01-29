Харківські кіберполіцейські викрили шахрая, який "спеціалізувався" на привласненні коштів користувачів сайтів знайомств

У Харкові кіберполіцейські спільно зі слідчими райуправління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури міста викрили 20-річного молодого чоловіка, який привласнював собі гроші з банківських карток відвідувачів сайтів знайомств.

"20-річний хлопець розміщував оголошення на сайтах знайомств і спілкувався від імені дівчини. Під час листування з жертвою зловмисник пропонував разом відвідати будь-який культурний захід (кіносеанс, концерт, спектакль) і відправляв в месенджері посилання на фішинговий сайт з продажу онлайн-квитків", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під час купівлі квитків потерпілі заповнювали форму із зазначенням реквізитів своїх банківських карток (СVV-код, термін дії). Таким чином, шахрай отримував доступ до персональних даних і приватної інформації щодо банківських карток постраждалих і за допомогою різних платіжних систем перераховував кошти на підконтрольні йому рахунки.

Правоохоронці із залученням бійців полку поліції особливого призначення провели обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 СТ. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють всіх причетних до незаконної діяльності, а також встановлюють всіх постраждалих і загальну суму завданих збитків.