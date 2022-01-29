29 січня: Яке сьогодні свято

29 січня – День пам'яті героїв Крут і День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни. У православному календарі День поклоніння чесним веригам апостола Петра, у католицькому – пам'ять святого Джуніпера, а за народним – День Петра.

День пам'яті героїв Крут

У цей день у 1918 році на залізничній станції Крути у Чернігівській області 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили у нерівний бій із шеститисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка серед інших вела наступ на Українську народну республіку.

Точної кількості загиблих студентів офіційно ніде не зафіксовано. За свідченнями учасників подій, було вбито понад 250 людей з української сторони. Відомі імена лише 27 студентів, яких взяли в полон і розстріляли. Їхні тіла пізніше були урочисто перепоховані на Аскольдовій могилі у Києві.

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни

День мобілізації проти загрози ядерної війни відзначають у всьому світі у річницю схвалення Делійської декларації, основна мета якої - припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення та подальша поступова ліквідація ядерних арсеналів країн світу, та усунення самої загрози ядерної війни.

Делійську декларацію ухвалили 29 січня 1985 року в столиці Індії Нью-Делі на нараді глав держав та урядів кількох країн – Індії, Греції, Мексики, Аргентини, Танзанії і Швеції, які першими підписали цей документ. Саме з моменту ухвалення цієї декларації про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького світу веде історію сьогоднішнє свято.

Хрест Вікторії

29 січня 1856 року королева Великої Британії Вікторія заснувала найвищу військову нагороду країни - "Хрест Вікторії".

Хрест Вікторії вручався виключно за надзвичайну хоробрість на полі битви у бою "перед лицем ворога", тому ним нагороджували не генералів і адміралів, а переважно рядових солдатів, унтерів і молодших офіцерів. Після Другої світової війни відбулося лише 14 нагороджень Хрестом Вікторії: по чотири за війни в Кореї і у В’єтнамі, по два за Фолкленди і Афганістан, по одному за Індонезію і Ірак. За всю історію існування ордену ним було нагороджено 1356 осіб. Серед них єдиний в світі українець Пилип Коновал, за організацію прориву з оточення в серпні 1917 року біля французького міста Ланс цілого батальйону. Виходив з оточення українець один, особисто знищив щонайменше 16 солдатів та офіцерів противника і 3 кулеметні розрахунки.

Церковне свято

Поклоніння чесним веригам святого апостола Петра відзначається православною церквою 29 січня.

Апостол Петро – один із 12 апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді, батьком його був простий рибалка. Ім'я, дане Петру при народженні, - Симон. Петро по-грецьки – це камінь, а Симона був на прізвисько Кіфа (камінь по-арамейські), яке дав йому Ісус. Петро був одружений і разом зі своїм братом Андрієм був рибалкою. Зустрівши Спасителя, вони залишили промисел і пішли за ним.

Ставши апостолом Христа, Петро слідував за ним усюди. Він був одним із найулюбленіших учнів Ісуса.

За наказом іудейського царя Ірода близько 42 року апостола Петра ув'язнили і хотіли стратити. Напередодні суду закутий залізними веригами він спав між двома воїнами. Вночі його розбудив ангел, посланий Богом, і наказав йому встати. Апостол встав, кайдани впали на землю, і янгол вивів його з-за в'язниці.

Ці вериги знайшли єрусалимські християни і зберігали як священну реліквію, яку передавали з покоління до покоління. Покладанням вериг апостола Петра на хворих відбувалися зцілення.

З часів Папи Римського Олександра (ІІ ст.) вериги апостола Петра щороку цього дня виносилися на поклоніння вірянам.

У цей день:

1804 - Відкриття Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, одного з найстаріших університетів східної Європи;

1896 - Американський фізик Е. Грубе першим у світі використав радіоактивне випромінювання для лікування раку;

1927 – В Англії вперше з'явився готель із ванними кімнатами;

1960 – Створено штучну нирку;

Іменини: Максим, Петро, Іван, Георгій, Нестор.