У Харкові внаслідок обвалення стіни загинув будівельник із Сум

У Харкові під час реконструкції нежитлового будинку на пл. Фейєрбаха обвалилася стіна, загинув 51-річний будівельник із Сум.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, повідомлення про подію надійшло 26 січня о 9:40.

"На адресу виїхали слідчо-оперативна група поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій... Попередньо, 51-річний будівельник із Суми загинув унаслідок обвалення стіни під час реконструкції нежитлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, що сталося, внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Правоохоронці здійснюють перевірку та з'ясовують усі обставини.