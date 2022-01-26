Події

15:19 26.01.2022

У Харкові внаслідок обвалення стіни загинув будівельник із Сум

1 хв читати

У Харкові під час реконструкції нежитлового будинку на пл. Фейєрбаха обвалилася стіна, загинув 51-річний будівельник із Сум.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, повідомлення про подію надійшло 26 січня о 9:40.

"На адресу виїхали слідчо-оперативна група поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій... Попередньо, 51-річний будівельник із Суми загинув унаслідок обвалення стіни під час реконструкції нежитлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, що сталося, внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Правоохоронці здійснюють перевірку та з'ясовують усі обставини.

Теги: #загибель #будівельник #харків
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 25.01.2022
Заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого був травмований 6-річний учень, судитимуть за недбалість

Заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого був травмований 6-річний учень, судитимуть за недбалість

19:13 25.01.2022
Унаслідок потрійної ДТП під Харковом одна людина загинула, троє постраждали

Унаслідок потрійної ДТП під Харковом одна людина загинула, троє постраждали

11:50 24.01.2022
У Харківській області держкордон посилено охороняється, нестандартних активних дій з боку РФ не спостерігається

У Харківській області держкордон посилено охороняється, нестандартних активних дій з боку РФ не спостерігається

15:47 22.01.2022
Рятувальники загасили пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

Рятувальники загасили пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

12:22 22.01.2022
Рятувальники гасять пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

Рятувальники гасять пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

19:21 21.01.2022
Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

07:38 21.01.2022
Суд залишив у СІЗО водія вантажівки, що розчавила таксі з водієм і пасажирами на в'їзді до Харкова

Суд залишив у СІЗО водія вантажівки, що розчавила таксі з водієм і пасажирами на в'їзді до Харкова

20:18 20.01.2022
У Харкові жінка отримала тяжкі травми під час катання у гірськолижному комплексі, розпочато розслідування

У Харкові жінка отримала тяжкі травми під час катання у гірськолижному комплексі, розпочато розслідування

07:07 20.01.2022
У Харкові суд узяв під варту кримінального авторитета "Гончарика"

У Харкові суд узяв під варту кримінального авторитета "Гончарика"

17:45 19.01.2022
Французький актор Гаспар Ульєль помер після інциденту на гірськолижному схилі

Французький актор Гаспар Ульєль помер після інциденту на гірськолижному схилі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ЄСПЛ відбулися усні слухання щодо прийнятності спільної справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

Рада може піти на карантин до 15 лютого

МОН рекомендує упровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19

ОСТАННЄ

В ЄСПЛ відбулися усні слухання щодо прийнятності спільної справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

СБУ викрила нові факти постачання російської зброї до ОРДЛО

Венедіктова увійшла до групи прокурорів у двох кримінальних справах, що стосуються бізнесу Ахметова, решта справ на вивченні

Британія відіграє найважливішу роль у виробленні нових санкцій проти РФ у зв'язку із ситуацією навколо України - Джонсон

Генпрокурор: У нас немає наміру пом'якшувати свою позицію щодо запобіжного заходу Порошенку

Генпрокурор про міжнародну ситуацію та загрози Україні: Тримаємо руку на пульсі у координації всіх структур

Рада може 27 січня визначитися з приводу роботи поза сесійною залою з огляду на зростання захворюваності нардепів на COVID-19

Венедіктова про конкурс із обрання голови САП: Давайте дочекаємося рішення комісії, я намагаюся не впливати на її діяльність

Кабмін схвалив звільнення трьох голів районних держадміністрацій у Києві

Кабмін збільшив ліміт кількості студентів-стипендіатів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА