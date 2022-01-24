Події

14:13 24.01.2022

Військові ОАЕ знищили пусковий майданчик єменських повстанців, з якого обстрілювали Абу-Дабі

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Військові ОАЕ знищили пусковий майданчик єменських повстанців, з якого обстрілювали Абу-Дабі

Війська ОАЕ в понеділок зруйнували пусковий майданчик, звідки раніше єменські повстанці запустили по Абу-Дабі дві балістичні ракети, згодом перехоплені, повідомляє телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на міноборони ОАЕ.

Винищувач F-16 рано-вранці атакував майданчик, розташований на півночі Ємену.

Раніше міністерство оборони ОАЕ відзвітувало про перехоплення двох ракет над Абу-Дабі. Повідомлення про загиблих та постраждалих не надходили.

Через інцидент було затримано прибуття кількох літаків до міжнародного аеропорту Абу-Дабі.

Минулого тижня після ще однієї атаки єменських повстанців-хуситів в ОАЕ заборонили запускати в небо безпілотники для розваги.

Тиждень тому троє людей загинуло і шестеро отримало поранення внаслідок удару єменських повстанців по об'єктах в ОАЕ. Згодом посол королівства в США Юсуф аль-Утейба уточнив, що під час нападу на Абу-Дабі повстанці застосовували не лише безпілотники, а й балістичні та крилаті ракети.

Збройний конфлікт у Ємені триває з березня 2014 року. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією підтримує війська єменського президента Абда Раббо Мансура Хаді у їхньому протистоянні з повстанцями-хуситами, які контролюють частину країни. На Заході заявляють, що бунтівників підтримує Іран.

ОАЕ значною мірою скоротили участь своїх військ в операції арабської коаліції у 2019 році, але продовжують бути залученими до конфлікту в Ємені та підтримують там деякі місцеві збройні формування.

Теги: #ракети #оае
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