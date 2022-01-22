Події

19:03 22.01.2022

На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку суботи

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На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку суботи

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі з початку суботи, 22 січня, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - сказано у повідомленні на сторінці у Facebook.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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