На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку суботи

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі з початку суботи, 22 січня, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - сказано у повідомленні на сторінці у Facebook.