Рятувальники гасять пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

У суботу вранці в Харкові на даху п'ятиповерхової будівлі колишньої бібліотеки Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого на вул. Пушкінська, 77, почалася пожежа.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння надійшло о 10:00.

"До місця події за підвищеним номером складності були направлені підрозділи ДСНС. Загалом 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 людей особового складу ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Пожежники, які прибули на місце, виявили сильне задимлення в горищному приміщенні. Станом на 11:45 площа пожежі становить близько 400 м кв. Горять дерев'яні конструкції обрешітки під металопрофілем покрівлі, горищного приміщення і частково перекриття 5-го поверху.

Підрозділи ДСНС продовжують розбирати металевий дах і гасити осередки горіння. Протипожежне водопостачання забезпечено.

Жертв і постраждалих немає. Наразі триває ліквідація пожежі.