Визначено 6 стартапів, які вперше представлять Україну на SXSW 2022

Визначено шість стартапів-учасників першої української національної делегації на South by Southwest (SXSW) 2022, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" співдиректорка Startup Grind Kyiv Ханна Зенн.

Перша офіційна делегація на SXSW від України стала можливою завдяки програмі USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та їхній тісній співпраці з Ukrainian Startup Fund, Startup Grind Kyiv та Western NIS Enterprise Fund. Ініціатива реалізується за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ та за підтримки міжнародного технологічного холдингу TECHIIA.

"Ми регулярно підтримуємо стартап-делегації і вже бачимо результати цієї роботи, тому ми з нетерпінням чекаємо на успіхи SXSW 2022 Ukrainian Delegation", - прокоментував директор Українського фонду стартапів Павло Карташов.

За нагоду взяти участь у конференції змагалися близько 60 зрілих стартапів.

Український фонд стартапів у партнерстві з UNIT.City 21 січня 2022 року провели пітч для фінального відбору учасників української делегації на SXSW 2022, із 12 компаній обрали шістьох переможців.

"Наша головна мета – продемонструвати світові унікальні українські tech продукти, і водночас – надати інструмент для подальшого зростання стартапам. Сьогодні ми вибрали шість переможців, які різнопланово представлять нашу країну в США, і чекатимемо на їхню історію успіху", - сказала директорка Startup Grind Kyiv Катерина Дегтяр.

Список стартапів-фіналістів, які поїдуть на SXSW 2022:

FRAMIORE. Український екологічний бренд жіночого одягу з власним виробництвом та науково-дослідним центром текстильних виробів та технологій.

Effa. Виробництво екологічних зубних щіток та інших продуктів особистої гігієни.

FlashBeats. Мобільний застосунок, що синхронізує ліхтарики смартфонів для створення світлових шоу на спортивних/музичних подіях та домашніх вечірках.

deep3dstudio. Розробка фотореалістичних персонажів на основі 3D-сканування голови та всього тіла людини.

Proof-of-Love. Мета стартапу – створити всесвіт моди на основі блокчейну.

SPOKK. Страхування у смартфоні з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн.

Переможці отримають стенди в рамках Ukrainian Corner на конференції SXSW 2022, квитки, покриття витрат на переліт та проживання.

SXSW 2022 відбудеться з 11 до 20 березня в Остіні, США.

"Такі глобальні майданчики (SXSW) відкривають реальні можливості і для стартапів, і для української технологічної та креативної екосистеми загалом. Тому ми веземо туди стартапи та представників Мінцифри, щоб розповісти про Україну та залучити технологічні компанії працювати тут, відкривати R&D, колаборуватися – everying is TECHable in Ukraine!" - наголосила заступник керівника програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Олеся Залуська.

SXSW - міжнародний захід, що проводиться з 1987 року в середині березня в Остіні, Техас, США. Подія збирає лідерів з усього світу для знайомства та обговорення актуальних проблем. Загалом захід відвідує понад 70 тис. осіб та близько 10 тис. компаній. Серед гостей SXSW – Ілон Маск, Барак Обама, Марк К’юбан та інші. Охоплює багато конференцій - SXSW Music, SXSW Film, SXSWedu, SXSW Eco та ін. SXSW Interactive фокусується на нових технологіях, до його програми входять виставка, доповіді, засідання груп, а також стартап-акселератор. За твердженням одного із засновників, Луїса Блека, з 2007 року SXSW Interactive, можливо, є найбільшим подібним фестивалем.