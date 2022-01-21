За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі 5 разів порушили режим тиші, без втрат. З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 20 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень. З них 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення… Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", – сказано у ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у п'ятницю.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

"Станом на 7.00, 21 січня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - констатували в штабі.