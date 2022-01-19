Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції двосторонню співпрацю та ситуацію з безпекою навколо України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон, в ході якої поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію навколо України, а також про кроки, що робляться для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів, - повідомили в пресслужбі глави держави.

Зазначається, що Зеленський наголосив на важливості об'єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

Президент України та прем'єр-міністр Швеції вітали нещодавнє укладання міжурядової Угоди про співпрацю у сфері оборони. Володимир Зеленський зазначив, що Швеція є важливим партнером безпеки нашої держави, і висловив подяку за практичну допомогу, що вже надається у цій сфері.

"Маємо потужну армію, найкращий досвід та практики, маємо вірних героїв", – наголосив він і додав, що сьогодні як ніколи важливо об'єднати зусилля для стабільності держави.

Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила рішучу та тверду підтримку з боку уряду Швеції суверенітету та територіальної цілісності України.

Глава держави високо оцінив підтримку шведською стороною євроінтеграційного курсу України, а також вагому практичну допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій. У цьому контексті відзначено готовність до поглиблення взаємодії у межах стратегії уряду Швеції щодо співробітництва в питаннях реформ з країнами Східної Європи.

Співрозмовники обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці у сферах, що становлять обопільний інтерес. Окрему увагу приділили розвитку взаємодії в торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Володимир Зеленський також акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.

"Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи", – наголосив глава держави.

Прем'єр-міністр Швеції та президент України домовилися інтенсифікувати двосторонній діалог на найвищому рівні.