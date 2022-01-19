Події

16:06 19.01.2022

Прибічники Порошенка прийшли на вулицю Банкову

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Прибічники Порошенка прийшли на вулицю Банкову

Прибічники п'ятого президента України (2014-2019 рр.), лідера партії "Європейська солідарність", народного депутата Петра Порошенка проводять акцію на його підтримку на вулиці Банковій біля будівлі Офісу президента.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники акції не змогли пройти безпосередньо на територію Офісу президента і перебувають за воротами, оскільки біля самої будівлі ОП перебувають діти, які відвідують ковзанку та атракціони.

Прибічники Порошенка прийшли від будівлі Печерського районного суду Києва організованою колоною, у складі якої понад 1 тис. осіб, зокрема члени фракції "Європейська солідарність".

Як пояснив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" народний депутат Володимир В'ятрович, акція проводиться з метою зупинити репресії проти опозиції в Україні. "Ми переконані, що спроба створити в Україні авторитарний режим на зразок білоруського, казахстанського чи російського робить Україну слабшою у протистоянні з Росією", - сказав В'ятрович.

Теги: #прихильники #опу #порошенко
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