Учасники акції на підтримку Порошенка попрямували до Офісу президента

Учасники акції на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка вирушили від будівлі Печерського районного суду м. Києва до Офісу президента (ОП) на вул. Банковій.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після оголошення рішення суду прихильники Порошенка вирішили продовжити акцію біля будівлі Офісу президента. Вони пояснили, що прямують "на екскурсію" до ОП.

Як повідомлялося, рішенням суду Порошенка відпустили під особисте зобов'язання з вилученням паспорта для виїзду за кордон. Прокуратура просила взяти Порошенка під варту із можливістю внесення застави в 1 млрд грн.