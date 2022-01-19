Зеленський після зустрічі з Блінкеном: Упевнений, жодних рішень щодо України без України не буде

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що розраховує на посилення економічної та фінансової взаємодії зі США та на те, що рішення, які стосуються України, не ухвалюватимуть без участі української сторони.

"Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку у сфері безпеки з боку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде", - написав Зеленський у Twitter.