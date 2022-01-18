У колишнього голови Харківської облради Чернова відбувся обшук

У вівторок, 18 січня, в офісі депутата Харківської облради, президента Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад" Сергія Чернова відбувся обшук.

"У моєму офісі, де я працюю як депутат, було проведено обшук. Я про нього не знав і не був присутній. Якби знав - обов'язково був би. Там був мій адвокат та дружина", - сказав Чернов кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Чернова, він не знає, у якій справі відбувався обшук.

"Я не знаю, у якій справі. Я прочитав про обшук у ТРУХА (місцевий Telegram-канал ТРУХА - ІФ). Я не розумію, на якій підставі правоохоронці повідомляють таку інформацію ТРУХА і не повідомляють мені", - сказав Чернов.

Він також підтвердив, що обшук було проведено і вдома у його сина.

Чернов зазначив, що він та його сім'я отримують погрози вже тривалий час.

"Не один рік йдуть погрози стосовно мене та моєї родини. СБУ розслідувала справу про спробу фізичного знищення мене та моєї родини. Але результатів немає. Вже три роки. Є справа про перешкоджання депутатській діяльності. Її відкрив та розслідує Красноградський відділ поліції, там багато свідків, багато матеріалів. Протягом минулого року постійно лунали погрози щодо мене як президента Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад. Я отримував погрози як радник на громадських засадах спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова", - сказав Чернов.

Він не виключив, що сьогоднішні обшуки можуть бути пов'язані з його депутатською, політичною та громадською діяльністю.

У правоохоронних органах інформацію про обшуки у Сергія Чернова та його сина наразі не коментують.

Раніше в середу місцевий Telegram-канал ТРУХА повідомив, що у Сергія Чернова та його сина відбуваються обшуки у справі про незаконне заволодіння приміщенням у центрі Харкова.

"Слідство встановило, що група осіб під керівництвом чиновника за допомогою підроблених документів заволоділа об'єктом комунального майна Харкова. Приміщення площею понад 260 кв. м на вул. Чернишевській, 78. Приміщення оформив "чорний" нотаріус на підставну особу. Реалізоване за $1.300.000... Наразі проводяться обшуки у Чернова та його спільників", - йшлося в повідомленні.

Сергія Чернова обирали депутатом Харківської облради V, VI, VII та VIII скликань. З жовтня 2008 року до грудня 2020 року був незмінним головою облради. "Блок Кернеса - Успішний Харків", від якого Чернова було обрано до облради VIII скликання, планував знову висунути його кандидатуру на посаду голови облради, однак пізніше відмовився від цієї ідеї і вирішив підтримати висуванця "Слуги народу".