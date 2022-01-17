Резніков анонсував зустріч із міністром оборони Канади у Києві "найближчим часом"

Міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок заявив, що найближчим часом очікує зустрічі з міністром національної оборони Канади Анітою Ананд у Києві.

"Сьогодні у мене була дуже тепла і змістовна розмова з нашим близьким другом і стратегічним партнером міністром національної оборони Канади Анітою Ананд. Я щиро вдячний за непохитну підтримку України та її Збройних сил. З нетерпінням чекаю на особисту зустріч у Києві найближчим часом", - написав Резніков у Twitter у понеділок.