Події

21:07 17.01.2022

Резніков анонсував зустріч із міністром оборони Канади у Києві "найближчим часом"

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Резніков анонсував зустріч із міністром оборони Канади у Києві "найближчим часом"

Міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок заявив, що найближчим часом очікує зустрічі з міністром національної оборони Канади Анітою Ананд у Києві.

"Сьогодні у мене була дуже тепла і змістовна розмова з нашим близьким другом і стратегічним партнером міністром національної оборони Канади Анітою Ананд. Я щиро вдячний за непохитну підтримку України та її Збройних сил. З нетерпінням чекаю на особисту зустріч у Києві найближчим часом", - написав Резніков у Twitter у понеділок.

 

 

 

Теги: #канада #розмова #міноборони
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