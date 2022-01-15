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19:43 15.01.2022

МТСБУ повідомило про хакерські атаки на свої ресурси

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МТСБУ повідомило про хакерські атаки на свої ресурси

Інформаційні ресурси Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) 14 січня 2022 року зазнали масштабної хакерської атаки, повідомляється на сайті Бюро.

Також зазначається, що відповідну заяву передано спеціальним державним службам боротьби з кіберзлочинністю для проведення розслідування. Наразі виконуються роботи з відновлення роботи сервісів МТСБУ, які планується завершити у стислі терміни.

Згідно з повідомленням, інформаційні ресурси МТСБУ протягом багатьох років є невід'ємною складовою у роботі багатьох державних установ, активно використовуються у процесах щодо укладання страхових договорів та врегулювання збитків при ДТП у рамках обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

 

 

Теги: #мтсбу #хакерська_атака
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