У Закарпатській області внаслідок ДТП постраждали 7 людей, зокрема троє дітей - ДСНС

У Закарпатській області на автодорозі Н13 Львів – Самбір – Ужгород у м. Перечин у суботу, 15 січня, близько 11:00 сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок ДТП травмовані 7 осіб, із них троє дітей 2011, 2013 та 2018 років народження.

Рятувальники ДСНС за допомогою спецінструменту вирізали з пошкодженого кузова авто одну з постраждалих і передали фахівцям екстреної медичної допомоги.

Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.