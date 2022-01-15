Події

15:18 15.01.2022

У Закарпатській області внаслідок ДТП постраждали 7 людей, зокрема троє дітей - ДСНС

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У Закарпатській області внаслідок ДТП постраждали 7 людей, зокрема троє дітей - ДСНС

У Закарпатській області на автодорозі Н13 Львів – Самбір – Ужгород у м. Перечин у суботу, 15 січня, близько 11:00 сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок ДТП травмовані 7 осіб, із них троє дітей 2011, 2013 та 2018 років народження.

Рятувальники ДСНС за допомогою спецінструменту вирізали з пошкодженого кузова авто одну з постраждалих і передали фахівцям екстреної медичної допомоги.

Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Теги: #дтп #закарпатська_область
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