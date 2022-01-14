Повний текст рішення суду про арешт майна Порошенка оприлюднять 19 січня - адвокат

Повний текст ухвали Печерського районного суду Києва щодо підтримки клопотання прокурора про накладення арешту на майно п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка (фракція "Європейська солідарність") буде оприлюднено 19 січня, повідомив адвокат Денис Галанський.

"Засідання щодо оголошення повного тексту рішення про арешт майна Петра Порошенка... нам дали розписку, що о 13:50 це буде 19-го числа", - сказав Галанський журналістам у п'ятницю.

Адвокат пояснив, що судове засідання було перенесено, оскільки сьогодні відсутня суддя.

"Зараз я дізнався, що судді немає", - сказав Галанський, припустивши, що вона може бути у відпустці.

Як повідомлялося, 6 січня Печерський районний суд підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка, якого українські правоохоронці підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.

Оприлюднення повного тексту ухвали було призначено на 12:00 14 січня 2022 року.

Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто воно було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні в ЄС, 6 січня заявив, що повернеться до України 17 січня. Він прилітає до аеропорту "Жуляни" (Київ) о 9:00 рейсовим літаком із Варшави.