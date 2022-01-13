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22:07 13.01.2022

Україна вперше за десять років вивела в космос свій супутник

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Україна вперше за десять років вивела в космос свій супутник

Президент України Володимир Зеленський стежив у режимі онлайн за запуском на орбіту українського супутника "Січ-2-30", що відбувся з пускового майданчика на мисі Канаверал у штаті Флорида (США), повідомила пресслужба глави держави.

"Я вважаю, що це початок нової фази космічної програми нашої держави. Завдяки українському супутнику "Січ-2-30" ми отримуватимемо інформацію не тільки від наших партнерів, а й свою власну. Це дуже важливо", – наголосив президент.

Разом із Володимиром Зеленським за запуском спостерігали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, перший віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горбулін, начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний.

Цей космічний апарат є модифікованим варіантом супутника "Січ-2". Його доставила на орбіту Землі ракета-носій Falcon 9 виробництва компанії SpaceX. Останній запуск українського супутника відбувся понад десять років тому.

Головний конструктор – начальник проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій КБ "Південне" Костянтин Білоусов зазначив, що "Січ-2-30" забезпечить Україні доступ до інформації, якої вона не мала останні десять років.

За його словами, супутник призначений для отримання цифрових зображень поверхні нашої планети, що можуть застосовуватися в землекористуванні, сільському та лісовому господарстві, картографії, для контролю водних ресурсів та моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих, у сфері безпеки й оборони, при виявленні протиправної діяльності.

Український супутник також призначений для моніторингу основних параметрів нейтральних і заряджених частинок іоносфери Землі та вимірювання дози накопичувальної радіації космічного випромінювання.

Після запуску супутник буде залучено до участі у програмі Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай наголосив, що на виконання завдання Зеленського щодо запуску цього супутника було проведено велику роботу.

"Ми не запускали наші супутники понад 11 років. І це фактично – нова ера в запуску супутників українського виробництва. Дуже сподіваюся, що це – перший з тих восьми супутників, що будуть виготовлені в межах стратегічної програми, яка чекає затвердження Верховною Радою України", – сказав він.

Космічний апарат "Січ-2-30" розробило та виготовило ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" разом із українськими підприємствами "Хартрон-Аркос ЛТД" (Харків), "НВП "Хартрон-Юком" (Запоріжжя), "Захист і автоматизація об’єктів НДІРВ" (Харків), КБ "Арсенал" (Київ), Державне науково-дослідне підприємство "Конекс" (Львів), Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України, ДП ВО "Київприлад".

 

 

Теги: #супутник #космос
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