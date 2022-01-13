Чотири військові літаки з десантниками прибули з Казахстану до Росії

Перші підрозділи російських десантників, які виконували завдання у складі миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, повернулися до місць постійної дислокації, повідомили у Міноборони РФ.

"Перші підрозділи російських десантників зі складу колективних миротворчих сил ОДКБ, які виконували завдання з охорони соціально значущих об'єктів у Республіці Казахстан, здійснивши переліт чотирма літаками Іл-76мд військово-транспортної авіації ПКС Росії з аеродрому Алмати на аеродром у пункт постійної дислокації", - йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони, екіпажі літаків виконали посадку "у складних погодних метеоумовах за сильного бокового вітру, низької хмарності та поганої видимості".

На аеродромі відбулася урочиста церемонія зустрічі, після якої військовослужбовці "приступили до розвантаження техніки для подальшого вибуття до пункту постійної дислокації".

Раніше у четвер повідомлялося про початок виведення з Казахстану підрозділів ОДКБ.

У складі контингенту ОДКБ у Казахстані було направлено елітні підрозділи – 45-ї бригади спеціального призначення Повітряно-десантних військ (Підмосков'я), Ульянівської десантно-штурмової бригади ВДВ та Іванівської повітряно-десантної дивізії.

"Миротворчі контингенти Республіки Вірменія, Республіки Білорусія, Республіки Таджикистан будуть доставлені в пункти постійної дислокації літаками ВТА (військово-транспортної авіації) ПКС Росії. Підрозділ миротворців Республіки Киргизстан здійснять марш у пункт постійної дислокації на штатній техніці своїм ходом".

Раніше у четвер рада міністрів оборони країн ОДКБ ухвалила рішення про повернення миротворців. Влада Казахстану та секретаріат ОДКБ заявили про завершення миротворчої операції.

Повернення миротворців країн ОДКБ із Казахстану заплановано завершити 19 січня За офіційними даними, до Казахстану було направлено 2030 миротворців ОДКБ та 250 одиниць техніки.