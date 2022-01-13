Незабаром очікується оприлюднення графіка відновлення рейсів із Казахстану в Україну - МЗС

Міжнародний аеропорт Алмати відновив обслуговування цивільних повітряних суден, найближчим часом очікується оприлюднення графіка відновлення міжнародних рейсів із Казахстану в Україну, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ України продовжує надавати консульську допомогу українцям у Казахстані. Міжнародний аеропорт Алмати відновив обслуговування цивільних повітряних суден. Уже відбулися рейси в Нур-Султан та Бішкек. Найближчим часом очікується оприлюднення графіка поновлення міжнародних рейсів, зокрема, в Україну", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, за домовленістю з українським посольством авіакомпанія Air Astana безкоштовно переброньовує для громадян України квитки на нові авіарейси із Нур-Султана або Алмати.

"Дипломати та авіаперевізник працюють над швидким відновленням рейсів Алмати – Київ. Наше посольство забезпечує зустріч громадян, які залізничною колією прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту в Україну, допомагає їм із тимчасовим місцем проживання та посадкою на рейси", - поінформував Ніколенко.

Він зазначив, що консульський відділ також звернувся до компетентних органів Казахстану для видачі виїзних віз українцям, які у зв'язку з подіями перевищили 90-денний термін безвізового перебування в країні.

"Тримаємо питання захисту інтересів наших громадян у Казахстані на особливому контролі", - наголосив речник.