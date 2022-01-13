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14:11 13.01.2022

Боррель заявив про прибуття до Малі бійців ПВК "Вагнера"

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Боррель заявив про прибуття до Малі бійців ПВК "Вагнера"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав доконаним фактом присутність у Малі приватної військової компанії "Вагнера".

"Ви знаєте, що "Вагнер" прибуває до Малі. Це - факт, який отримав підтвердження", - сказав Боррель у четвер на пресконференції в Бресті.

Він повідомив, що ситуація в Малі стала однією з тем, порушених на неформальній зустрічі глав МЗС та міністрів оборони країн ЄС у цьому французькому місті.

Перед цим високопосадовець Міноборони Франції на умовах анонімності повідомив журналістам, що в центральній частині Малі діють 300-400 найманців із Росії. Того самого дня відбулося засідання РБ ООН, під час якого США, Велика Британія та Франція висловили занепокоєння щодо "групи Вагнера", що діє в Малі.

Загострення ситуації навколо Малі розпочалося з перевороту 2020 року, після якого країни Західної Африки закрили кордони, розірвали дипломатичні відносини та запровадили економічні санкції проти країни, які підтримали США та Франція.

Євросоюз, насамперед Франція, неодноразово висловлювали занепокоєння щодо перебування у Малі "групи Вагнера". Проте російська сторона заявляла, що жодних представників збройних сил РФ у Малі немає.

Теги: #пвк #малі #вагнер
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