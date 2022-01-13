Українські прикордонники візьмуть участь у морському, сухопутному та авіаційному компонентах навчань "Сі Бриз-2022"

Українські прикордонники під час українсько-американських навчань "Сі Бриз-2022" тренуватимуться діяти та взаємодіяти з представниками інших складових сил безпеки України, країн НАТО та партнерів Альянсу у морському, авіаційному та сухопутному компонентах.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби за підсумками початкової конференції з планування навчань, що відбулася в Одесі, зокрема, бійці однієї з прикордонних комендатур швидкого реагування Південного регіонального управління та мобільного підрозділу "Дозор" будуть задіяні у протидесантних та антисаботажних заходах під час навчань.

Морська охорона цього року буде представлена дев'ятьма одиницями корабельно-катерного складу та відділами спеціальних дій усіх загонів Морської охорони Держприкордонслужби. Її кораблі та катери у складі інтернаціональних та міжвідомчих тактичних груп здійснюватимуть контроль цивільного судноплавства, проводитимуть артилерійські стрільби, відпрацьовуватимуть дії в нападі та обороні. Учасники також братимуть участь у навчальних тренувальних операціях із порятунку людей, пошуку судна-порушника, протидії незаконній міграції та іншим складовим.

До тренувань на річковій ділянці - а цього року це не Дунай, а Дніпро - планується залучити сили Ізмаїльського загону Морської охорони. Спецпризначенці Морської охорони традиційно братимуть участь у водолазному та протидиверсійному компонентах, де відпрацьовуватимуть весь спектр підготовки, від висадки з вертольота до виявлення небезпечних підводних об'єктів, їх підняття та знешкодження.

До участі у навчаннях 2022 року запрошення отримали понад 60 країн та міжнародних організацій.