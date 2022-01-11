Події

14:35 11.01.2022

Сформовано новий склад уряду Казахстану, зберегли свої посади глави МЗС, Міноборони, МВС

2 хв читати
Сформовано новий склад уряду Казахстану, зберегли свої посади глави МЗС, Міноборони, МВС

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про новий склад уряду, повідомила пресслужба президента.

Посади віцепрем'єрів зберегли Роман Скляр, Єрали Тугжанов, Мухтар Тлеуберді. Тлеуберді також буде главою МЗС республіки.

Свої посади зберегли: глава Міноборони Мурат Бектанов, МВС - Ерлан Тургумбаєв, міністр сільського господарства Єрбол Карашукеєв, міністр освіти і науки Асхат Аймагамбетов, міністр праці та соціального захисту населення Серік Шапкенов, глава Мінфіну Єрулан Жамаубаєв, глава МНС Юрій Ільїн, міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Бадат Мусін, глава Мінекології Серіккалі Брекешев.

Серед новопризначених міністр охорони здоров'я Казахстану Ажар Гініят. Раніше вона була віцеміністром охорони здоров'я.

Серед нових членів кабінету міністрів Умаров Аскар, він очолив міністерство інформації та суспільного розвитку. До призначення він був віцеміністром інформації та суспільного розвитку Казахстану.

Каната Мусіна призначено міністром юстиції Казахстану. З червня 2021 року і до сьогодні 56-річний Мусін очолював судову колегію з адміністративних справ Верховного суду Казахстану, був суддею Верховного суду.

Міністром промисловості та інфраструктурного розвитку став Каїрбек Ускенбаєв. Раніше він був першим віцеміністром індустрії та інфраструктурного розвитку.

Даурен Абаєв, який обіймав раніше посаду першого заступника керівника адміністрації президента, став міністром культури і спорту.

Міністром національної економіки указом глави держави призначено Алібека Куантирова. До цього призначення він був віцеміністром у Міннацекономіки.

Міністром енергетики став Болат Акчулаков, який раніше був керуючим директором з управління активами держфонду "Самрук-Казина".

Султанов Бахит, згідно з указом, поєднуватиме дві посади: віцепрем'єра та міністра торгівлі й інтеграції.

Теги: #казахстан
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 11.01.2022
Майже 150 українців звернулися по допомогу у поверненні з Казахстану – МЗС

Майже 150 українців звернулися по допомогу у поверненні з Казахстану – МЗС

08:52 11.01.2022
Казахстанський бізнес втратив через заворушення понад $220 млн

Казахстанський бізнес втратив через заворушення понад $220 млн

08:48 11.01.2022
Виведення миротворців ОДКБ із Казахстану розпочнеться через два дні

Виведення миротворців ОДКБ із Казахстану розпочнеться через два дні

07:19 11.01.2022
У Казахстані після масових заворушень затримано 9,9 тис. осіб

У Казахстані після масових заворушень затримано 9,9 тис. осіб

20:23 10.01.2022
Боррель слідом за Блінкеном висловив побоювання, що сили РФ можуть затриматися в Казахстані

Боррель слідом за Блінкеном висловив побоювання, що сили РФ можуть затриматися в Казахстані

17:25 10.01.2022
Бойовики з центральноазійських країн, Афганістану та Близького Сходу брали участь в агресії проти Казахстану - президент

Бойовики з центральноазійських країн, Афганістану та Близького Сходу брали участь в агресії проти Казахстану - президент

16:12 10.01.2022
Влада Казахстану повідомила про затримання приблизно 700 підозрюваних в участі у заворушеннях за три дні в Алмати та області

Влада Казахстану повідомила про затримання приблизно 700 підозрюваних в участі у заворушеннях за три дні в Алмати та області

16:03 10.01.2022
Роботу інтернету знову призупинили у Казахстані

Роботу інтернету знову призупинили у Казахстані

15:53 10.01.2022
Посольство Казахстану назвало "вкиданням" інформацію про "український слід" подій у країні

Посольство Казахстану назвало "вкиданням" інформацію про "український слід" подій у країні

14:24 10.01.2022
Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Напад РФ на Україну буде вердиктом для НАТО – Єрмак

Майже 150 українців звернулися по допомогу у поверненні з Казахстану – МЗС

В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

На зарплати поліцейським додатково виділили 1 млрд грн - Монастирський

В Україні за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 7 761 особа, 219 померло

ОСТАННЄ

Напад РФ на Україну буде вердиктом для НАТО – Єрмак

У Києві працюють 33 пункти прийому новорічних ялинок - Київзеленбуд

В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

Морозна погода збережеться в Україні у найближчі дві доби

Японія продовжує заборону на приїзд іноземців до кінця лютого

У Хмельницькому 16 дітей отруїлися в аквапарку, поліція здійснює перевірку

ДБР викрило факти знущань поліцейських із затриманих у кількох областях України

Мати Саакашвілі вимагає, щоб до екс-президента Грузії у в'язницю допустили закордонних лікарів

Розвиток ситуації в Тихому океані може піднести "стратегічний сюрприз" світові

У Києві рецидивісти побили та пограбували журналіста Куликова, нападників затримано

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА