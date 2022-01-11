Сформовано новий склад уряду Казахстану, зберегли свої посади глави МЗС, Міноборони, МВС

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про новий склад уряду, повідомила пресслужба президента.

Посади віцепрем'єрів зберегли Роман Скляр, Єрали Тугжанов, Мухтар Тлеуберді. Тлеуберді також буде главою МЗС республіки.

Свої посади зберегли: глава Міноборони Мурат Бектанов, МВС - Ерлан Тургумбаєв, міністр сільського господарства Єрбол Карашукеєв, міністр освіти і науки Асхат Аймагамбетов, міністр праці та соціального захисту населення Серік Шапкенов, глава Мінфіну Єрулан Жамаубаєв, глава МНС Юрій Ільїн, міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Бадат Мусін, глава Мінекології Серіккалі Брекешев.

Серед новопризначених міністр охорони здоров'я Казахстану Ажар Гініят. Раніше вона була віцеміністром охорони здоров'я.

Серед нових членів кабінету міністрів Умаров Аскар, він очолив міністерство інформації та суспільного розвитку. До призначення він був віцеміністром інформації та суспільного розвитку Казахстану.

Каната Мусіна призначено міністром юстиції Казахстану. З червня 2021 року і до сьогодні 56-річний Мусін очолював судову колегію з адміністративних справ Верховного суду Казахстану, був суддею Верховного суду.

Міністром промисловості та інфраструктурного розвитку став Каїрбек Ускенбаєв. Раніше він був першим віцеміністром індустрії та інфраструктурного розвитку.

Даурен Абаєв, який обіймав раніше посаду першого заступника керівника адміністрації президента, став міністром культури і спорту.

Міністром національної економіки указом глави держави призначено Алібека Куантирова. До цього призначення він був віцеміністром у Міннацекономіки.

Міністром енергетики став Болат Акчулаков, який раніше був керуючим директором з управління активами держфонду "Самрук-Казина".

Султанов Бахит, згідно з указом, поєднуватиме дві посади: віцепрем'єра та міністра торгівлі й інтеграції.