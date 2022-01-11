Події

12:27 11.01.2022

В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

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В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

Окремі положення 25-ї статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що стосуються друкованих засобів масової інформації, набувають чинності 16 січня.

Відповідно до норм закону, друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою і можуть видаватися іншими мовами за умови, "що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою".

Згідно з документом, усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Розповсюдження за передплатою друкованих ЗМІ, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їхніми засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.

У кожному місці розповсюдження друкованих ЗМІ друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше ніж 50% назв.

Ці положення закону поки що не поширюватимуться (до 16 липня 2024 року - ІФ) на друковані ЗМІ, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Євросоюзу.

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він набув чинності 16 липня того самого року. Стаття 25 закону набуває чинності через 30 місяців з дня набуття чинності законом. А положення статті для ЗМІ місцевої сфери розповсюдження набувають чинності через 60 місяців з дня набуття чинності законом.

Теги: #змі #українська_мова #закон
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