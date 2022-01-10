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16:12 10.01.2022

Влада Казахстану повідомила про затримання приблизно 700 підозрюваних в участі у заворушеннях за три дні в Алмати та області

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Влада Казахстану повідомила про затримання приблизно 700 підозрюваних в участі у заворушеннях за три дні в Алмати та області

Понад 670 людей затримано в Алмати та Алматинській області, у них вилучено зброю, підроблені документи та награбоване майно, повідомила у понеділок прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану.

"У період із 8 січня 2022 року в Алмати та Алматинській області силами спецпідрозділів КНБ, МВС, Міноборони та Нацгвардії затримано 675 підозрюваних", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За даними спецслужби, під час обшуків у них виявлено зброю, боєприпаси, підроблені документи працівників правоохоронних органів, а також награбоване майно.

Теги: #затримання #казахстан
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