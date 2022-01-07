У ГУР Міноборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи тероборони

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони, повідомила прес-служба ГУР Міноборони у Facebook.

"Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до добровольчих загонів братимуть не лише тих, хто служив у армії. Громадян України, які не проходили службу у ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах, прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Їх зараховуватимуть до складу після складання присяги добровольця територіальної оборони.

Крім того, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.