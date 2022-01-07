Події

11:15 07.01.2022

У ГУР Міноборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи тероборони

1 хв читати
У ГУР Міноборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи тероборони

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони, повідомила прес-служба ГУР Міноборони у Facebook.

"Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до добровольчих загонів братимуть не лише тих, хто служив у армії. Громадян України, які не проходили службу у ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах, прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Їх зараховуватимуть до складу після складання присяги добровольця територіальної оборони.

Крім того, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Теги: #тероборона #гур
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 01.01.2022
Зеленський призначив Галушкіна командувачем сил тероборони ЗС України

Зеленський призначив Галушкіна командувачем сил тероборони ЗС України

14:56 27.12.2021
У Києві створюють штаб територіальної оборони

У Києві створюють штаб територіальної оборони

17:04 24.12.2021
До сили територіальної оборони України мають входити до 400 тис. підготовлених бійців - дослідження

До сили територіальної оборони України мають входити до 400 тис. підготовлених бійців - дослідження

13:34 03.12.2021
ГУР Міноборони повідомляє про початок нового періоду оперативної та бойової підготовки російських найманців на Донбасі

ГУР Міноборони повідомляє про початок нового періоду оперативної та бойової підготовки російських найманців на Донбасі

13:04 03.12.2021
ВР надішле Зеленському запит про надання держохорони екс-розвідникам, які документували участь російських військових та найманців у війні проти України

ВР надішле Зеленському запит про надання держохорони екс-розвідникам, які документували участь російських військових та найманців у війні проти України

13:02 23.11.2021
ГУР Міноборони України повідомляє про нарощування боєздатності російських військ в ОРДЛО

ГУР Міноборони України повідомляє про нарощування боєздатності російських військ в ОРДЛО

12:23 21.11.2021
РФ готується до нападу на Україну в січні-лютому – Буданов

РФ готується до нападу на Україну в січні-лютому – Буданов

11:54 20.11.2021
Відкриття військового центру ЄС в Україні відповідає загальній політиці безпеки демократичного світу – глава ГУР

Відкриття військового центру ЄС в Україні відповідає загальній політиці безпеки демократичного світу – глава ГУР

11:41 08.11.2021
Профільний комітет Ради заслухає ГУР Міноборони про ситуацію на кордоні з РФ

Профільний комітет Ради заслухає ГУР Міноборони про ситуацію на кордоні з РФ

18:49 11.10.2021
РФ перетворює окупований Крим на ядерний відстійник - ГУР Міноборони України

РФ перетворює окупований Крим на ядерний відстійник - ГУР Міноборони України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рятувальники перейшли на посилений режим чергування під час Різдва

В Україні за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 5 595 людей, 192 померли

ДБР чекає на повернення Порошенка і не вірить, що він спланував поїздку за кордон заздалегідь

Суд заарештував активи та рахунки телеканалів "Прямий" та "5 канал"

До Ради внесено законопроект щодо підвищення окладу поліцейським до 24 тис. грн

ОСТАННЄ

Аеропорт столиці Казахстану працює в штатному режимі, повітряна гавань Алмати – закрита

Рятувальники перейшли на посилений режим чергування під час Різдва

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 300 млн

Фахівці й техніка "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов

У Закарпатській області ситуація з підтопленнями стабілізувалася, пошуки зниклого підлітка тривають

США та Японія розширюватимуть оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю

В Україні за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 5 595 людей, 192 померли

Кількість хворих на коронавірус в Казахстані різко зросла, столиця перейшла в "червону зону"

За добу російські найманці двічі відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі

Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи, і не сприятимуть стримуванню Росії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА