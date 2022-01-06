Події

10:34 06.01.2022

Адвокат заявив про спробу грубого порушення закону владою через спробу таємного розгляду клопотання про арешт майна Порошенка

3 хв читати
Адвокат заявив про спробу грубого порушення закону владою через спробу таємного розгляду клопотання про арешт майна Порошенка

Адвокат Ігор Головань, який представляє інтереси п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка, заявив про спробу грубого порушення закону Печерським судом м. Києва, скоєну нібито за вказівкою президента України Володимира Зеленського.

"За вказівкою президента Зеленського із грубим порушенням закону Печерський суд планує розглянути клопотання про арешт майна п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка", - наводить слова адвоката прес-служба політсили.

Він наголосив, що про засідання суду адвокатам п'ятого президента стало відомо із смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з адвокатів.

"Вчора після 16:00 один з адвокатів нашого об’єднання Іван Чорний отримав смс про те, що сьогодні о 9:30 тут буде розглядатися клопотання прокурора на прізвище Бєлкін стосовно, як там написано, арешту майна Петра Порошенка", - повідомив Головань.

Юрист уточнив, що Державне бюро розслідувань не має права клопотати до Печерського суду, оскільки розташовується у Шевченківському районі столиці.

"Загальновідомо, що Петро Порошенко зараз знаходиться за кордоном. Буквально кілька хвилин тому він опублікував пост у Facebook, де назвав дату свого повернення 17 січня цього року. Певно, що вони поспішають, хочуть утнути щось незаконне до цього часу", – наголосив Головань.

Адвокат додав, що нині юристи Порошенка перевіряють інформацію щодо того, чи справді до суду надходили клопотання про арешт майна Порошенка і що справді розглядатимуть у суді.

"Ми ж знаємо, що це Офіс президента і особисто президент Зеленський переслідує Порошенка, а ДБР, Офіс генпрокурора це лише інструмент. І ось чомусь вони знову йдуть в Печерський суд. Ми зараз принесли сюди документи за підписом того ж таки прокурора відділу на те ж саме прізвище Бєлкін, де він пише чорним по білому, що Головне слідче управління ДБР знаходиться на вулиці Петлюри, 15 в Шевченківському районі, всі вони працюють в Шевченківському районі. Чому вони звертаються до Печерського суду, що є протиправним абсолютно і незаконним, зараз ми спробуємо поставити ці запитання", – наголосив Головань.

Він додав, що відповідно до чинного законодавства розглядати такі клопотання можна лише у присутності самого Порошенка.

"Крім того, ми будемо ставити запитання взагалі, чому Офіс генпрокурора весь час ховається, чому вони до цього часу відкрито не повідомили про свою позицію, чому ми знаємо про так звані підозри Порошенку лише зі ЗМІ. Ні його самого, ні його адвокатів до цього часу ніхто не повідомляв. І головне, відповідно до закону України, до КПК подібні клопотання, які наприклад стосуються арешту майна, розглядаються за обов’язкової участі народного депутата за умови його завчасного повідомлення... Ніхто не повідомляв, лише адвокат отримав смс невідомо з якого джерела. Тому ми бачимо грубе порушення закону", – підсумував адвокат.

Теги: #адвокат #порошенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:32 06.01.2022
Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

19:19 04.01.2022
ДБР спростувало інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

ДБР спростувало інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

17:48 03.01.2022
Саакашвілі загрожує протестом, якщо до нього не допустять незалежних лікарів і не дозволять обмінюватися з відвідувачами конфіденційною інформацією

Саакашвілі загрожує протестом, якщо до нього не допустять незалежних лікарів і не дозволять обмінюватися з відвідувачами конфіденційною інформацією

19:28 02.01.2022
Європейський конгрес українців висловив стурбованість відкриттям справи проти Порошенка

Європейський конгрес українців висловив стурбованість відкриттям справи проти Порошенка

07:43 01.01.2022
Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

15:39 31.12.2021
Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

14:51 30.12.2021
Ініціативна група "Першого грудня" застерігає, що політпереслідування Порошенка стане "щедрим подарунком" РФ і викличе розчарування союзників України

Ініціативна група "Першого грудня" застерігає, що політпереслідування Порошенка стане "щедрим подарунком" РФ і викличе розчарування союзників України

13:14 30.12.2021
ДБР повідомило чотирьом поліцейським про підозру в побитті адвоката в Києві

ДБР повідомило чотирьом поліцейським про підозру в побитті адвоката в Києві

21:37 28.12.2021
Порошенко назвав оголошення йому підозри у держзраді в день ФСБ подарунком для Путіна

Порошенко назвав оголошення йому підозри у держзраді в день ФСБ подарунком для Путіна

16:55 28.12.2021
В. о. генпрокурора України направляв спікерові ВР повідомлення щодо підозри, висуненої Порошенку, - ОГП

В. о. генпрокурора України направляв спікерові ВР повідомлення щодо підозри, висуненої Порошенку, - ОГП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КМДА закликає представників християнських конфесій дотримуватися протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь

У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

В Україні за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 9 121 особа, 187 померли

ОДКБ спрямовує миротворчі сили до Казахстану

ОСТАННЄ

КМДА закликає представників християнських конфесій дотримуватися протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь

Температура у Києві в січні встановила четвертий рекорд, кліматична норма відповідає погоді початку квітня

"Укрзалізниця" додала понад 1,8 тис. місць зі Львова на післяріздвяний період

Прогноз погоди на Різдво: святкуємо комфортно!

У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

У Казахстані внаслідок протестів постраждали понад тисячу людей - МОЗ

РФ направила ВДВ до Казахстану

Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні - Клименко

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 297,8 млн

Влада Макао вводить заборону на приліт іноземців через COVID-19

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА