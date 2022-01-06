Адвокат заявив про спробу грубого порушення закону владою через спробу таємного розгляду клопотання про арешт майна Порошенка

Адвокат Ігор Головань, який представляє інтереси п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка, заявив про спробу грубого порушення закону Печерським судом м. Києва, скоєну нібито за вказівкою президента України Володимира Зеленського.

"За вказівкою президента Зеленського із грубим порушенням закону Печерський суд планує розглянути клопотання про арешт майна п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка", - наводить слова адвоката прес-служба політсили.

Він наголосив, що про засідання суду адвокатам п'ятого президента стало відомо із смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з адвокатів.

"Вчора після 16:00 один з адвокатів нашого об’єднання Іван Чорний отримав смс про те, що сьогодні о 9:30 тут буде розглядатися клопотання прокурора на прізвище Бєлкін стосовно, як там написано, арешту майна Петра Порошенка", - повідомив Головань.

Юрист уточнив, що Державне бюро розслідувань не має права клопотати до Печерського суду, оскільки розташовується у Шевченківському районі столиці.

"Загальновідомо, що Петро Порошенко зараз знаходиться за кордоном. Буквально кілька хвилин тому він опублікував пост у Facebook, де назвав дату свого повернення 17 січня цього року. Певно, що вони поспішають, хочуть утнути щось незаконне до цього часу", – наголосив Головань.

Адвокат додав, що нині юристи Порошенка перевіряють інформацію щодо того, чи справді до суду надходили клопотання про арешт майна Порошенка і що справді розглядатимуть у суді.

"Ми ж знаємо, що це Офіс президента і особисто президент Зеленський переслідує Порошенка, а ДБР, Офіс генпрокурора це лише інструмент. І ось чомусь вони знову йдуть в Печерський суд. Ми зараз принесли сюди документи за підписом того ж таки прокурора відділу на те ж саме прізвище Бєлкін, де він пише чорним по білому, що Головне слідче управління ДБР знаходиться на вулиці Петлюри, 15 в Шевченківському районі, всі вони працюють в Шевченківському районі. Чому вони звертаються до Печерського суду, що є протиправним абсолютно і незаконним, зараз ми спробуємо поставити ці запитання", – наголосив Головань.

Він додав, що відповідно до чинного законодавства розглядати такі клопотання можна лише у присутності самого Порошенка.

"Крім того, ми будемо ставити запитання взагалі, чому Офіс генпрокурора весь час ховається, чому вони до цього часу відкрито не повідомили про свою позицію, чому ми знаємо про так звані підозри Порошенку лише зі ЗМІ. Ні його самого, ні його адвокатів до цього часу ніхто не повідомляв. І головне, відповідно до закону України, до КПК подібні клопотання, які наприклад стосуються арешту майна, розглядаються за обов’язкової участі народного депутата за умови його завчасного повідомлення... Ніхто не повідомляв, лише адвокат отримав смс невідомо з якого джерела. Тому ми бачимо грубе порушення закону", – підсумував адвокат.