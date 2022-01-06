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09:32 06.01.2022

Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

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Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

П'ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який наразі перебуває у відрядженні в Європі і якого українські правоохоронці підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму, повернеться в Україну 17 січня.

"Наступний тиждень – із 10 по 15 січня – працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні… 17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом", - наводить слова Порошенка прес-служба "Євросолідарності" у четвер.

Нардеп уточнив, що повернеться не для того, щоб "захищатися від Зеленського, а для того щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва та зовнішньої агресії".

"Від спроб… збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні. Впевнений, українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим. Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність", - додав п'ятий президент.

Як повідомлялося, 20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Теги: #анонс #порошенко #повернення
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