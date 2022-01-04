Рада Росія-НАТО 12 січня обговорить європейську безпеку, ситуацію навколо України

Рада Росія-НАТО збереться 12 січня, щоб обговорити, зокрема, тему європейської безпеки та обстановку навколо України, заявив у вівторок увечері генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Я скликав на 12 січня Раду Росія-НАТО, щоб обговорити теми, пов'язані з європейською безпекою, особливо ситуацію навколо України", - написав він у Twitter.

"Також обговоримо теми, пов'язані з військовою активністю, взаємною транспарентністю, зниженням ризиків. Усі ми зацікавлені у реальному діалозі", - додав Столтенберг.