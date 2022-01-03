Індонезія на тлі поширення штаму "омікрон" почне масово пропонувати бустери вакцин

Медичні служби Індонезії з 12 січня зможуть запропонувати населенню країни бустерні дози вакцин проти COVID-19, повідомив у понеділок телеканал Channel NewsAsia.

"Рішення прийняв президент країни, і програма стартує 12 січня", - заявив глава МОЗ Індонезії Буді Гунаді Садикін.

Телеканал нагадує, що медичні працівники в Індонезії отримували бустерні дози вакцин у липні. Тепер додатковими дозами зможуть вакцинуватися всі дорослі жителі Індонезії, хто прищепився другою дозою шість місяців тому. За словами Садикіна, в січні під дію програми бустерних доз вакцин підпадає 21 млн осіб.

Міністр зазначив, що для вакцинації бустерами Індонезії знадобиться близько 230 млн доз препаратів, причому постачання половини з них країна вже забезпечила.

Тим часом, за даними Channel NewsAsia, в Індонезії з населенням 270 млн осіб курс вакцинації завершили 42% населення. Використовуються препарати китайської компанії Sinovac, компаній Pfizer/BioNTech і Moderna.

В Індонезії з минулого грудня зафіксовано понад 150 випадків захворювання штамом "омікрон", більшість пов'язана з мандрівниками з-за кордону. Є випадки внутрішньої передачі "омікрону" - в столиці Джакарті, в другому за величиною місті країни Сурабая на сході острові Ява, на острові Балі, в місті Медан на острові Суматра.

За даними статистичного сайту Worldometers, усього в Індонезії за час пандемії виявили понад 4,26 млн випадків зараження коронавірусом, більше ніж 144 тис. пацієнтів із COVID-19 померли. Одужали понад 4,11 млн людей.