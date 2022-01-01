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16:09 01.01.2022

Серед законодавчих новацій, що набувають сили 1 січня, посилення боротьби з відхиленням від податків і стимулювання IT - юрист

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Серед законодавчих новацій, що набувають сили 1 січня, посилення боротьби з відхиленням від податків і стимулювання IT - юрист

Серед законодавчих змін, що набувають чинності з 1 січня 2022 року, зокрема, посилення боротьби з відхиленням від податків і закони, спрямовані на стимулювання розвитку сфери IT.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керуючий партнер юркомпанії Winner Ігор Ясько, зокрема, в 2022 році в силу вступить закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України Про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування. Зокрема, передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ та акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за використання надр для видобутку руд заліза.

Документ також передбачає підвищення окремих ставок екологічного податку, введення мінімального податкового зобов'язання податку з потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком, зокрема, ділянок членів дачних і садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або лінії розмежування на період проведення ООС.

Крім того, з 1 січня 2022 року набудуть чинності зміни до Податкового кодексу та інших законів України Про стимулювання розвитку цифрової економіки України, яким передбачається введення низки заходів щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії, зокрема, спеціального режиму оподаткування резидентів "дія Сіті" – ІТ-компаній, які відповідатимуть вимогам, передбаченим законом "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", і будуть включені до спеціального реєстру, ведення якого здійснюватиметься Мінцифри.

З 31 грудня 2021 року набуде чинності закон "Про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів і справедливий і рівноправний розподіл вигод від їх використання в Конвенцію про біологічну різноманітність". Метою протоколу є надання належного доступу до генетичного ресурсу та передачі відповідних технологій з урахуванням усіх прав на такі ресурси та технології, а також сприяння збереженню біологічного різноманіття та сталому використанню його компонентів.

З 21 березня 2022 року набувають чинності зміни законодавства про внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що засвідчують особу та підтверджують його спеціальний статус.

Документ регулює механізм внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян на окупованих територіях, а також дає змогу визначити місця оформлення документів.

Крім того, юрист нагадав, що з 19 грудня 2021 року набули чинності зміни до Закону Про громадянство України про спрощене набуття громадянства України окремими категоріями осіб.

Ці зміни передбачають спрощену процедуру набуття громадянства, для осіб, які проходили або проходять службу в лавах Збройних Сил України, мають видатні заслуги перед Україною або становлять державний інтерес, є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і переслідуються за політичні переконання.

Теги: #законодавство #зміни
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