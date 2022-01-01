Американська актриса Бетті Вайт померла на 100-му році життя

Шестиразова володарка телевізійної премії "Еммі" американська актриса Бетті Вайт померла в Лос-Анджелесі, повідомляє "Бі-бі-сі".

Вона померла 31 грудня у віці 99 років, столітній ювілей акторка та телеведуча мала відзначити 17 січня.

Бетті Вайт прославилася завдяки ролям у телесеріалах "Золоті дівчата" та "Шоу Мері Тайлер Мур".

Свою першу премію "Еммі" – у 1975 році – отримала в номінації "Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі". Через рік вона знову стала лауреаткою цієї премії. В обох випадках актриса отримала приз за роль у "Шоу Мері Тайлер Мур".

Загалом на її рахунку шість премій "Еммі", у тому числі в номінації "Найкраща акторка у комедійному серіалі" (1986 рік, роль у серіалі "Золоті дівчата").