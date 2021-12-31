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12:46 31.12.2021

Підліток, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельним результатом, постане перед судом - прокуратура

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Підліток, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельним результатом, постане перед судом - прокуратура

Микола Харківський, підозрюваний у ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові, внаслідок якої одна людина загинула і троє постраждали, постане перед судом.

"Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 16-річного водія за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдивого повідомлення про скоєння злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.383 КК України)", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового розслідування, на момент ДТП автомобіль Infiniti, за кермом якого перебував підозрюваний, був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи. За даними експертизи, авто рухалося зі швидкістю 180 км/год.

Якщо суд визнає підозрюваного винним, підліткові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та вул. Одеської 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя на червоне світло, врізався у Chevrolet. Унаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti (двох чоловіків 19 років та 16-річну дівчину) з тяжкими травмами було доправлено до лікарні.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримано в порядку ст. 208 КПК України. За інформацією поліції, він перебував на умовному терміні за заподіяння умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч.1 ст. 122 КК України), а у вересні цього року на нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення (керування автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості).

28 жовтня Київський районний суд Харкова обрав підозрюваному в ДТП 16-річному Миколі Харківському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Крім того, було розпочато кримінальні провадження за діями батьків підлітка – за ст. 287 (допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування) та за ст. 166 (невиконання батьками їхніх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Теги: #дтп #прокуратура #харків
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