Події

20:45 27.12.2021

Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік обсягом $768 млрд

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Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік обсягом $768 млрд

Президент США Джо Байден у понеділок поставив свій підпис під документом щодо оборонного бюджету США на 2022 рік розміром $768,2 млрд, повідомляє видання The Hill.

Раніше у грудні бюджет 363 голосами проти 70 схвалила Палата представників Конгресу, а потім Сенат – 88 голосами проти 11.

Американські ЗМІ раніше зазначали, що бюджет, зокрема, передбачає виділення Україні $300 млн на навчання та екіпірування армії, включно з $75 млн на летальну зброю.

Також західним ЗМІ стало відомо, що ще $4 млрд передбачено для Європейської оборонної ініціативи і $150 млн - на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки.

Водночас, ЗМІ зазначали, що до проекту бюджету не увійшли положення щодо санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", а також поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг.

 

 

Теги: #підписання #бюджет #оборона #сша
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