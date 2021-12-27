Події

19:41 27.12.2021

Авіакомпанії США скасували з Різдва понад 3 тис. рейсів через поширення "омікрону"

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Авіакомпанії США скасували з Різдва понад 3 тис. рейсів через поширення "омікрону"

Американські авіакомпанії прибрали зі своїх розкладів близько 3 тис. рейсів з початку різдвяних свят на тлі активного поширення штаму "омікрон" у США, повідомляє видання The Guardian.

Зокрема, близько 740 рейсів – у США, з цієї країни та на внутрішніх маршрутах – скасували у понеділок.

Зазначається, що на тлі посилення поширення "омікрону" від багатьох екіпажів літаків їх керівництво вимагає йти на карантин.

До цього, у п'ятницю - напередодні католицького Різдва - також скасували 690 рейсів.

У вихідні принаймні трьом круїзним суднам довелося повернутися в порт, після того, як там виявили випадки зараження COVID-19.

За даними статистичного сайту Worldometer, зараз у США з початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися 53,2 млн осіб, 837,8 тис. пацієнтів померли, а 41 млн людей перехворіли і одужали.

 

 

Теги: #сша #авіарейси #омікрон #скасування
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